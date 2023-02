Lyon retombe dans ses travers et coule à Auxerre

AJ Auxerre 2-1 Olympique lyonnais

Buts : Perrin (51e, sp) et Jubal (53e) pour les Icaunais // Dembélé (36e) pour les Gones.

Pourtant en confiance avec un succès probant face à Lens dimanche dernier, l’OL a subi la loi d’un AJ Auxerre qui n’avait plus gagné en championnat depuis dix matchs. Toujours sans Laurent Blanc sur le banc, les Lyonnais se sont présentés à l’Abbé-Deschamps dans le 3-4-1-2 qui avait été fatal aux Artésiens. Ce coup-ci, ça n’a pas fonctionné et Lyon a sombré en deux minutes, sur deux monumentales vagues bourguignonnes en début de second acte. Avec ce succès, les hommes de Christophe Pélissier – son deuxième succès à la tête de l’AJA – reviennent à une longueur du premier non-reléguable. De son côté, Lyon reste neuvième, à portée de Reims et de Toulouse.

Renversement éclair

Enfumée par les craquages du virage auxerrois et du parcage lyonnais, à l’opposé, la pelouse de l’Abbé-Deschamps voit les hôtes rentrer dans le lard… En tout cas pendant les cinq premières minutes. Aussitôt le nuage de fumée éparpillé dans la nuit icaunaise, les Rhodaniens mettent le pied sur le ballon, mais laissent tout de même quelques phases de possession aux Auxerrois. Après une faute évitable de Gideon Mensah, Sinaly Diomandé, en reprenant de la tête un coup franc de Rayan Cherki, fait passer un premier frisson dans les travées. Mais Ionuț Radu est impeccable et détourne (17e). Côté auxerrois, c’est Mathis Abline, lancé par Han-Noah Massengo, qui se distingue en se présentant seul face à Anthony Lopes, mais il ne parvient pas à dribbler le portier. Le joueur prêté par Rennes est signalé hors-jeu, mais la VAR aurait sans doute déjugé la décision de l’arbitre assistant (30e).

Alors que l’OL a dû mal à toucher Moussa Dembélé et Amin Sarr dans la surface, Corentin Tolisso trouve finalement la solution. Côté droit, le champion du monde 2018 centre de loin. Jubal est lobé et laisse Dembélé ajuster sa tête, qui profite d’un Radu pas impérial pour ouvrir la marque (0-1, 36e). Mais l’AJA attaque la seconde période comme elle avait entamé la rencontre. Résultat : Auxerre renverse le match en deux minutes. D’abord, Diomandé loupe complètement sa relance et rend le ballon à Massengo. Le milieu vient provoquer et forcer l’Ivoirien à faire faute dans la surface. Penalty logique et transformé, avec de la réussite puisque le ballon passe entre les bras de Lopes, par Gaëtan Perrin pour égaliser (1-1, 51e).

Juste après le coup d’envoi, Castello Lukeba perd le ballon très haut. Diomandé cafouille et fout le ballon en corner. Perrin le botte, et Nuno da Costa le détourne premier poteau vers Jubal, laissé seul au second par Lukeba. Le Brésilien se rattrape de sa bévue et donne l’avantage à l’AJA (2-1, 53e). Même en repassant à quatre défenseurs, les Rhodaniens ne se créent pas plus d’occasions. Ce sont même les locaux, après un festival de Siriki Dembélé côté gauche, et un sublime contrôle de Gauthier Hein, qui sont proches de faire le break. Mais heureusement pour l’OL, Lopes s’interpose (74e). Une parade vaine puisque les visiteurs ne recolleront jamais au score.

AJ Auxerre (4-2-3-1) : Radu – Zedadka, I. Touré, Jubal, Mensah – B. Touré, Massengo – Raveloson, Perrin (Dembélé, 69e), da Costa (Hein, 64e) – Abline (Niang, 88e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Olympique lyonnais (3-4-1-2) : Lopes – Diomandé (Lepenant, 68e), Lovren, Lukeba – Kumbedi, Caqueret, Tolisso (Mendes, 66e), Tagliafico – Cherki – Dembélé, Sarr (Barcola, 75e). Entraîneur : Laurent Blanc.