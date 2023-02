Pronostic Auxerre Lyon : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Auxerre

Après 23 journées de championnat, l’AJ Auxerre semble partie pour redescendre directement en Ligue 2. En effet, le club bourguignon se trouve en avant-dernière position du classement avec 4 points de retard sur le premier non-relégable. S’il est toujours possible de combler l’écart, la dynamique auxerroise est peu rassurante. Les hommes de Pélissier restent sur 10 journées de Ligue 1 sans le moindre succès. Le week-end dernier, le club auxerrois avait l’opportunité de se relancer sur le terrain de la lanterne rouge angevine, mais n’a pas su faire mieux qu’un match nul (1-1). Lors de la journée précédente, l’AJA avait déjà pris un point lors de la réception de Reims (0-0). Éliminé entretemps de la Coupe de France par une équipe de Rodez évoluant en 2e division, Auxerre doit désormais tout mettre en œuvre pour tenter de se sauver.

En face, l’Olympique lyonnais semble avoir retrouvé du mordant lors des dernières journées. En effet, les hommes de Laurent Blanc (absent du banc en ce moment) viennent de remporter deux matchs consécutivement en Ligue 1 face à Troyes (1-3) et lors de la journée précédente face à Lens (2-1). Dans une période où le club rhodanien n’est pas au mieux, Cherki est en forme. En effet, le jeune Lyonnais vient de marquer lors des 3 derniers matchs comme son capitaine Lacazette qui s’est blessé et manquera les 2 prochaines semaines de compétition. Grâce à ses deux derniers succès, Lyon est remonté en 9e position avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative européenne. Depuis la reprise, l’OL est très solide en déplacement avec 3 victoires et un nul en 4 matchs loin de ses bases. En regain de forme, Lyon devrait prendre le dessus sur une équipe d’Auxerre dans le dur, même sans Lacazette.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

