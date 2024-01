La Guinée équatoriale, c’est du costaud

En Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale participe à sa quatrième CAN et peut se vanter d'avoir terminé première de son groupe après avoir notamment balayé les Éléphants (4-0) et tenu en échec le Nigeria (1-1). Avant son duel face à la Guinée, on a voulu savoir pourquoi le Nzalang Nacional est si difficile à jouer.

La prochaine fois, et peut-être pas plus tard que dimanche, plus personne ne pourra faire l’étonné si la Guinée équatoriale élimine la Guinée, un adversaire qui lui est a priori supérieur, et file en quarts de finale de la CAN. Ce ne serait jamais que la quatrième fois en autant de participations que les Hispanophones atteindraient ce stade, après l’avoir fait en 2012, 2015 – où ils avaient terminé à la quatrième place – et 2022, s’inclinant logiquement face au Sénégal, le futur champion d’Afrique (1-3).

<iframe loading="lazy" title="Résumé : 4-0, la Côte d'Ivoire HUMILIÉE chez elle par la Guinée Équatoriale" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_JYqjhhubZU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Malgré ces performances régulières en phase finale de la CAN, le Nzalang Nacional reste une sélection finalement assez méconnue. Après tout, aucun de ses joueurs ne fait partie du gotha continental, et son coach, Juan Micha (48 ans), est d’une nature plutôt discrète. Mais le premier tour des Équato-Guinéens en Côte d’Ivoire a suscité un réel intérêt. Ils ont battu la Guinée-Bissau (4-2) et surtout humilié les Éléphants (4-0) après avoir accroché le Nigeria, ont terminé avec la meilleure attaque (9 buts) et Emilio Nsué, leur capitaine, en a inscrit plus de la moitié (5). « Et à chaque fois en montrant des choses intéressantes, tant défensivement qu’offensivement, mais également dans l’attitude », résume Corentin Martins, qui avait affronté la Guinée équatoriale quand il était sélectionneur de la Libye en qualifications pour la CAN en juin 2022 à Malabo (0-2).

Une influence espagnole

L’actuel entraîneur du Paradou AC (Algérie) n’a rien oublié des qualités de cet adversaire qui a appris au fil du temps à poser des problèmes à plus gros que lui. « C’est typiquement l’équipe poil à gratter. Dans un autre style, elle me rappelle l’Islande à l’Euro 2016 : elle fait très bien ce qu’elle sait faire, estime-t-il. Elle est solidaire, bien organisée, truqueuse sans jamais être méchante, défend bien et quand elle a la possession, elle sait quoi faire du ballon, sans en faire des tonnes. C’est pour cela que la Guinée équatoriale est capable de battre ou d’accrocher plus fort qu’elle. » La liste commence en effet à prendre de l’épaisseur : le Sénégal (1-2 lors de la CAN 2012), le Gabon (0-2) et la Tunisie (1-2) en 2015, l’Algérie (0-1) et le Mali (0-0, 5-6 aux TAB) en 2022, et de nouveau la Tunisie (0-1) lors des qualifications pour l’édition ivoirienne se sont tous cassé les dents contre le Nzalang Nacional.

Mais pas question de réduire la Guinée équatoriale à une sélection insipide, ultradéfensive et cruellement réaliste. Sébastien Migné, qui fut son sélectionneur en 2019-2020, défend une autre théorie. « Cette équipe a un style atypique en Afrique. On sent l’influence espagnole. Le coach, Juan Micha, qui fait au passage du très bon boulot, a passé ses diplômes en Espagne, il y a plusieurs joueurs, la majorité même, qui sont nés en Espagne et qui y jouent ou y ont joué (Coco, Machin, Emilio et Federico Nsué, Iban Salvador, Miranda…). Il y a donc cette volonté d’avoir le ballon, de jouer à terre et de ne pas balancer. Et il y a Emilio Nsué, un vrai buteur, insiste l’actuel adjoint de Rigobert Song au Cameroun. Les mecs ne sont pas des monstres physiquement, ils savent qu’ils ne peuvent pas rivaliser sur ce point avec certaines équipes. »

« Ils arrivent à rentrer dans ton cerveau »

Le Français, qui continue à suivre les résultats de son ancienne formation, poursuit son analyse : « C’est une équipe complète, qui n’a pas vraiment de grosses failles. Les joueurs arrivent à rentrer dans ton cerveau, tu as l’impression que ça va être facile et ils parviennent à tout te rendre difficile. Ils t’usent. Pour un adversaire, Iban Salvador est un poison. De plus, ils s’entendent bien, il n’y a pas de star dans l’équipe, et pour connaître beaucoup d’entre eux, ils sont véritablement transcendés quand ils portent le maillot de la sélection. »

Face à la Guinée ce dimanche, un adversaire qui lui est a priori supérieur, du moins au classement FIFA (80e), le Nzalang Nacional (88e) ne sera pas forcément l’outsider, un rôle lui convenant à merveille. « Sauf que ce que la Guinée équatoriale a réalisé au premier tour a tout de même marqué. Je pense qu’elle peut passer ce huitième de finale », estime Migné. Sa faiblesse ? « Ce n’est pas la pression, personne n’en voudra aux joueurs s’ils sont éliminés. Peut-être une difficulté à exister sur la durée, physiquement et mentalement, car ils ont un jeu assez énergivore. » Ou tout simplement tomber sur une équipe capable de rentrer dans son cerveau et de la faire déjouer. Depuis la Tunisie, qui l’avait balayée en qualifications pour la CAN (4-0, le 2 juin 2022), personne n’y est parvenu. Le Nzalang Nacional est en effet invaincu depuis 14 matchs (8 victoires, 6 nuls). En Afrique, personne n’a fait mieux.

