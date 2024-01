La Guinée équatoriale éjecte la Guinée-Bissau

Guinée équatoriale 4-2 Guinée Bissau

Buts : Nsue (21e, 51e et 61e) et Miranda (46e) // Oroszco (38e, CSC) et Correia (90e+3)

Une partie de Guinée-Guinée qui ne fait pas rire.

Dans ce choc de Guinées pour le compte de la deuxième journée de la CAN, la logique a été respectée, le favori Nzalang Nacional se débarrassant des Bissaoguinéens (4-2). Dans cette rencontre très agitée, les quelques supporters présents au stade auront vu des défenses fébriles, de l’imprécision technique, mais surtout des buts. De ce point de vue, c’est l’attaquant équato-guinéen Emilio Nsue qui s’est employé, avec un joli triplé. Habituellement à la pointe d’Intercity, en D3 espagnole, il profite dès la 21e minute d’une passe dans la profondeur de Pable Ganet et d’une erreur de Sori Mané pour ouvrir le score. Il permettra aussi aux siens de prendre le large autour de l’heure de jeu, s’amusant deux fois des errements du gardien Ouparine Djoco.

Entre-temps, la Guinée Bissau a espéré prendre la rencontre en main, égalisant par l’intermédiaire d’Esteban Orozsco qui coupe le centre de Mauro Rodrigues dans ses propres filets, alors qu’un penalty leur sera finalement refusé par la VAR, malgré la faute de Saul Coco sur Franculino Djú juste avant la pause. Espoirs douchés dès la reprise par Miranda, s’amusant d’une défense complètement trouée. En toute fin de match, Zé Turbo Correia réduit l’écart au score, mais sans conséquence pour le résultat du match. Et pendant que l’Équatoriale pourra jouer son ticket pour les quarts de finale contre la Côte d’Ivoire lundi prochain, la Bissau est d’ores et déjà éliminée.

Une bonne nouvelle pour le FC Metz qui verra Fali Candé rentrer rapidement à la maison.

