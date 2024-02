Les joueurs équatoguinéens protestent contre l’exclusion de leur capitaine Emilio Nsué

La fédération est en train de Nsué.

En début de semaine, Emilio Nsué, meilleur buteur de la dernière CAN (cinq réalisations) a été suspendu par la fédération équato-guinéenne. Avec Edu Salvador, le capitaine aurait « pris part à plusieurs épisodes d’indiscipline grave » qui ont forcé les forces de l’ordre à intervenir. Les deux joueurs ont donc été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Mais ce vendredi, c’est la sélection tout entière qui s’est soulevée contre cette décision. À travers un communiqué, co-signé par plusieurs membres de l’équipe, ils demandent à la fédération de revenir sur sa décision.

Dans cette lettre de huit pages, le Nzalang Nacional dénonce également la disparition de la prime de 800 000 dollars que devaient se partager joueurs et staff, soit environ 25 000 dollars par personne. Emilio Nsué, dans une vidéo diffusée ce jeudi, avait accusé la fédération de corruption, indiquant avec preuve, que le président de la fédération avait gardé les primes des joueurs pour sa propre personne. Malgré une belle histoire dans cette CAN, avec un parcours jusqu’en huitième de finale et une élimination par la Guinée (0-1), l’après-compétition est entaché.

🚨🇬🇶Dans un courrier signé des joueurs de la Guinée Équatoriale, ils contestent la suspension de Nsue et Salvador Ils dénoncent aussi la disparition de primes à hauteur de 800 00 dollars et le fait qu'ils ont été exclus de leur hôtel durant la préparation de la CAN 2023 car la… pic.twitter.com/hWiet8iNrw — Sport News Africa (@snewsafrica) February 15, 2024

Le football africain retombe dans ses travers.

Dans un live Instagram, Emilio Nsue dézingue la Fédération équato-guinéenne et se dit prêt à mourir pour son pays