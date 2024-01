Emilio Nsue affole les statistiques à la CAN

Levez la main si vous l’aviez vu venir.

Auteur d’un triplé face à la Guinée-Bissau plus tôt dans le tournoi – le premier dans une CAN depuis 2008 –, Emilio Nsue a de nouveau brillé ce lundi avec la Guinée équatoriale, du côté de la Côte d’Ivoire. Avec un doublé dans l’humiliation du pays hôte, l’attaquant de l’Intercity, en Espagne, a porté son total à cinq buts, alors que cette Coupe d’Afrique n’en est qu’à la phase de poules. Des statistiques plus vues sur le continent africain depuis 1970 et un certain Laurent Pokou.

5 – Emilio Nsue a marqué 5 buts dans cette phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, seul Laurent Pokou a fait mieux lors d’une même phase de poules dans l'histoire de la CAN (7 avec la Côte d'Ivoire en 1970). Goleador. #CAN2023 pic.twitter.com/YRlA3DPzsJ — OptaJean (@OptaJean) January 22, 2024

Cette année-là, le buteur ivoirien avait claqué sept pions dès les trois premiers matchs (dont un quintuplé face à l’Éthiopie). Il n’avait en revanche rien pu faire lors de l’élimination des siens en demi-finales aux mains du Ghana (le premier match de la phase à élimination directe à l’époque), s’offrant tout de même un huitième but lors de la petite finale perdue face à la République arabe unie.

Nsue pourra-t-il continuer à faire gagner les siens au-delà des poules ?

