Avec son triplé contre la Guinée-Bissau, Emilio Nsue entre dans l’Histoire

Guinée pour marquer.

Grâce à son triplé, Emilio Nsue a été le grand artisan de la facile victoire de la Guinée Équatoriale sur la Guinée-Bissau (4-2), ce jeudi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Avec ses trois buts, l’ancien joueur de Majorque, de Birmingham ou encore de Middlesbrough, est même entré dans l’Histoire de la coupe d’Afrique puisqu’à 34 ans et 110 jours, il est tout simplement le joueur le plus âgé à avoir claqué un triplé dans la compétition.

3 – Agé de 34 ans et 110 jours, Emilio Nsue de la Guinée Equatoriale est le joueur le plus âgé de l'histoire de la CAN à inscrire un triplé. Historique. #EQGGNB pic.twitter.com/XZ0UZHxdiI — OptaJean (@OptaJean) January 18, 2024

D’ailleurs, cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu droit à un triplé à la CAN. Les plus grands spécialistes du football africain se souviendront probablement de la performance de Soufiane Alloudi avec le Maroc face à la Namibie (5-0)… en 2008. Il aura donc fallu attendre 16 ans pour voir un joueur faire trembler les filets trois fois lors d’un même match de CAN. Nsue est seulement le cinquième joueur à avoir réussi un triplé au 21e siècle, après Alloudi, le Tunisien Francileudo Santos contre la Zambie, et Samuel Eto’o contre l’Angola en 2006, ainsi que Patrick Mboma contre le Zimbabwe en 2004.

Ce n’est pas le pari le plus safe à poser.

La Guinée équatoriale éjecte la Guinée-Bissau