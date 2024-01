Pronostic Guinée Equatoriale Guinée Bissau : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Une rencontre fermée entre les deux Guinée (Equatoriale et Bissau)

Quart de finaliste lors de la dernière édition, la Guinée Equatoriale arrive en forme dans cette nouvelle CAN. Cela s’est vu lors de la 1ère journée contre un gros poisson de la compétition, le Nigeria (1-1). Ce résultat porte la série de matchs sans défaites à 11 matchs (5v, 6n), comprenant notamment deux victoires lors des qualifications pour le prochain Mondial sur la Namibie (1-0) et le Libéria (0-1). Mais cette équipe fera sans deux joueurs assez importants, Obiang (Sassuolo, 15 sél) et Mascarell (Majorque). A part cela, on retrouvera le défenseur Coco (Las Palmas) et le milieu Machin (Monza) qui évoluent dans le top 5 européen. A noter la présence du joueur le plus capé, Bikoro (6 buts en 48 sélections), et le capitaine Nsue (17 buts en 41 capes).

La Guinée-Bissau a disputé sa première CAN en 2017 et a participé à toutes les éditions depuis, sans parvenir à passer les poules à chaque fois. C’est mal parti encore une fois lors de cet exercice, avec une défaite logique contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire (2-0). D’autant que la préparation fut loin d’être parfaite avec une lourde défaite contre le Mali (6-2), mais deux matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde bien négociés face au Djibouti (0-1) et au Burkina Faso (1-1). On notera la présence de plusieurs joueurs évoluent sur le sol français, à commencer par Sangante (Dunkerque), Candé (Metz) et l’attaquant Mama Baldé (Lyon). L’état de forme semble meilleur du côté de la Guinée Equatoriale, mais les effectifs se valent et la rencontre sera très serrée contre une équipe de Guinée Bissau qui joue déjà sa survie dans la compétition.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

