Les remplaçants de l’OL sont les plus efficaces d’Europe

Un banc quatre étoiles.

Depuis un mois, l’Olympique lyonnais offre à ses supporters des fins de matchs renversantes, remportés au bout de l’effort et parfois du temps additionnel comme le week-end dernier face à Brest (4-3). Invaincu depuis six rencontres, le club Rhodanien peut remercier ses remplaçants, symboles de cette dynamique positive, qui ont été décisifs à 9 reprises depuis un mois (4 buts et 5 passes décisives), d’après Opta.

Selon L’Équipe, la bande à Ryan Cherki, Gift Orban, Mama Baldé et Malick Fofana fait mieux que Paris (4 buts), Lens et Strasbourg (3), et est plus performante que le Bayer Leverkusen (6 buts), récemment sacré champion d’Allemagne. Depuis le début de l’année 2024, l’Olympique lyonnais n’a essuyé que 3 défaites en 17 rencontres et semble déjà lancé vers la course à l’Europe en championnat, sans oublier l’option Coupe de France. De plus, les hommes de Pierre Sage se classent parmi les cinq équipes européennes les plus en formes du moment. En 20 matchs, Lyon a engrangé 49 points sur 60 possibles et devance le Paris Saint-Germain et le Real Madrid (47).

Tout ça pour finir 7e de Ligue 1.

