Lyon se paie Lille et file en quarts

Grâce au premier but de Gift Orban, récompensé pour son activité, et avec un Rayan Cherki doublement décisif, l'OL a logiquement fait tomber le LOSC dans son antre (2-1). Le score aurait dû être plus lourd, sans les multiples parades de Lucas Chevalier.

Lyon 2-1 Lille

Buts : Orban (40e) et Cherki (47e) pour l’OL // Zhegrova (53e) pour le LOSC

Contre un LOSC (presque) invincible en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a livré un de ses meilleurs matchs de la saison, pour rallier les quarts de finale de la Coupe de France (2-1). Incisifs d’entrée de jeu et concernés de bout en bout, les hommes de Pierre Sage n’ont tout simplement pas laissé les Lillois espérer, à l’instar de l’homme du match côté statistiques : Rayan Cherki. Le regain de forme semble s’installer sur les bords du Rhône.

Gift, cadeau à retardement

Pas de round d’observation au Groupama Stadium puisque, suite à une erreur technique d’Alexsandro, les Lyonnais obtiennent un premier corner menaçant. La tête de Jake O’Brien, en déviation vers le second poteau, ne profite pas à Gift Orban (2e). Le premier quart d’heure est totalement lyonnais et le duo Malick Fofana-Orban se met en évidence : infiltré côté gauche, Fofana trouve son ancien coéquipier à La Gantoise, mais la conduite de balle du Nigérian permet à Lucas Chevalier de lui fermer l’angle, avant qu’il ne retouche le cuir et l’envoie en sortie de but (8e). Les Dogues continuent de jouer avec le feu et, sur une passe en retrait manquée par Nabil Bentaleb, Chevalier doit encore sortir le grand jeu devant Corentin Tolisso puis Fofana (12e). L’OL ne relâche pas sa pression, grâce notamment à son milieu de terrain, mais Orban est une nouvelle fois privé de dessert, à bout portant, par Chevalier (25e).

Enfin sollicité pour sa première titularisation, le géant Lucas Perri (1,97 mètres) s’illustre lui sur la première situation lilloise, en levant les gants sur la gauche de sa surface, pour freiner la frappe pied gauche de Jonathan David (31e), qui s’était imposé physiquement devant deux défenseurs. Ismaily tente également sa chance (37e) et enclenche le réveil nordiste, qui fait souffrir le côté droit de la défense rhodanienne. Jusqu’à l’action de la première période : sur une sortie de balle en une touche partie d’O’Brien, passée par Maxence Caqueret et Rayan Cherki, Gift Orban est lancé dans la profondeur, s’impose devant Lenny Yoro puis pique son ballon du droit, malgré la sortie de Chevalier dans ses pieds (1-0, 40e). La mi-temps prend fin sur l’énorme situation de David, trouvé par Adam Ounas, partie au-dessus de la barre (43e).

Chevalier sans défense

En miroir du début de match, la seconde période démarre à vitesse tout aussi grand V. Perri repousse la tentative d’Edon Zhegrova (47e), peu anglée. Sur un centre en retrait de Fofana, un énorme cafouillage a lieu dans la surface lilloise, avant que Cherki ne prenne les choses en main, en force, sous la barre de Chevalier (2-0, 47e). Dos au mur, le LOSC réagit rapidement : sur un coup franc excentré côté gauche, Zhegrova voit son ballon, dévié par O’Brien, arriver sur Alexsandro, qui place sa tête au-devant de Perri (2-1, 53e). Orban, toujours lancé dans l’espace, manque de redonner de l’air à l’OL en poussant trop son ballon, finalement capté par Chevalier (56e). Le portier des Espoirs au dernier Euro U21 n’a presque pas le droit au répit, et doit une nouvelle fois se coucher sur sa droite, pour barrer la route à une tête de Nicolás Tagliafico (58e). Sur une percée de Tolisso, c’est toujours lui qui sauve ses coéquipiers (74e). Maladroits jusqu’au bout, les Lillois ne parviendront même plus à menacer les cages de Perri. La saison lyonnaise est loin d’être terminée.

Lyon (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico (Clinton Mata, 69e) – Tolisso, Caqueret, O. Mangala (Matić, 64e) – Cherki (Nuamah, 64e), Orban (Lacazette, 69e), M. Fofana (M. Baldé, 90e+1). Entraîneur : Pierre Sage.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – T. Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily (Gudmundsson, 84e) – Bentaleb (Yazıcı, 77e), André – Zhegrova (Morais, 71e), A. Gomes, Ounas – David (Ilić, 77e, Bouaddi, 84e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

