Cherki : « Dans la surface, c’est un autre Rayan qui parle »

Pour sa centième avec le maillot de l’OL, à seulement 19 ans, Rayan Cherki a régalé son public ce vendredi au Groupama Stadium, face à Monaco, en ouverture de la 36e journée. Enfin, surtout en seconde période. Au retour des vestiaires, le Gone a permis, après une sublime roulette dans la surface, à Maxence Caqueret de donner l’avantage aux locaux. Un geste extraordinaire, qu’il a lui-même du mal à décrypter. « Dans la surface, c’est un autre Rayan qui parle. Je ne pourrais pas l’expliquer. Tu contrôles, ça va vite, la folie prend le dessus. C’est de l’instinct. Je ne sais pas, si je dois aller à droite, à gauche ou centrer », a-t-il confié à Prime Vidéo après le succès des Lyonnais (3-1).

Toutefois, celui qui serait courtisé par Roberto Mancini n’a pas su conclure sa propre inspiration, ce qui lui a laissé un petit goût amer au sortir de la rencontre : « J’ai douté sur le dernier geste, entre piquer le ballon, faire un pointu ou tirer sur le côté. Finalement, j’ai fait les trois et ça n’a pas marqué. Mais je suis content pour mon ami Maxence. » Il a quand même pu inscrire son nom sur la feuille de stats en marquant le troisième but de son équipe. Niveau golazos justement, il a promis en zone mixte qu’il ferait tout pour aider Alexandre Lacazette dans sa quête du titre de meilleur buteur, et ce, « même si Kylian est (s)on ami ».

