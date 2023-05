Lyon renverse Monaco et croit encore à l’Europe

Buts : Lacazette (38e), Caqueret (57e) et Cherki (78e) pour l’OL // Ben Yedder (2e, SP) pour l’ASM

L’Europe dans toutes les têtes pour ce dernier vendredi soir de Ligue 1 de la saison. La protéger pour Monaco, aller la conquérir pour Lyon : l’enjeu est majeur pour les deux protagonistes du soir. Et à ce petit jeu, ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot, malgré un penalty concédé après seulement une poignée de secondes. Le talent de Lacazette et Cherki, entre autres, aura ensuite permis aux Gones de renverser le scénario d’une rencontre mal embarquée pour revenir à un petit point de Lille, cinquième. L’espoir européen reste de mise dans la capitale des Gaules.

1:10 – Wissam Ben Yedder a inscrit après 1 minutes et 10 secondes le penalty le plus rapide en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse ces données (2006/07), succédant à Jimmy Briand (buteur avec Rennes contre Sochaux après 1 minute et 18 secondes le 2 novembre 2008). Pressé. #OLASM pic.twitter.com/ST1XtDjtSl — OptaJean (@OptaJean) May 19, 2023

Dans tous les sens

Sous un déluge venu accompagner ces premières secondes, les Lyonnais prennent l’eau d’entrée. Un premier ballon vers l’avant, et Ben Yedder est déjà fauché dans la surface par Lopes, inscrivant le penalty le plus rapide en Ligue 1 depuis au moins seize saisons (1-0, 2e). « Mouillez le maillot ! » entonne le Groupama Stadium, entendu par des Gones bien décidés à vite remettre les pendules à l’heure. Jeffinho est contré dans la surface (4e), Akliouche et Barcola se répondent au rayon gestes techniques, Cherki envoie sa frappe à côté (9e) et Lacazette s’ouvre le chemin de la frappe pour buter sur Nübel (13e). Un début de soirée particulièrement animé, d’autant que Jakobs, bien décalé à gauche, s’assure que Lopes ne s’ennuie pas non plus (17e). Trouvé seul à l’entrée de la surface au terme d’une magnifique action en transition lancée par Lacazette puis relayée par Tolisso et Jeffinho, Cherki se heurte encore à Nübel (20e), tandis que Ben Yedder fait également briller le dernier rempart rhodanien en angle fermé (34e). Et au moment où le stade se lance dans un hommage à Jean-Michel Aulas, Barcola s’infiltre côté droit de la surface pour mettre Lacazette sur orbite pour son 26e caramel de la saison, soit autant qu’un certain Kylian Mbappé (1-1, 38e).

Cherki, les idées de génie

Une égalisation qui donne clairement le momentum aux Gones, et ce n’est pas la pause qui vient les couper dans leur élan. La tête plongeante de Lacazette échoue sur Nübel (49e), mais la bande de Laurent Blanc a désormais les choses en main. Et ce n’est pas cette demi-volée balancée par Golovine et détournée par Lopes qui change les choses (53e). Non, puisque c’est Rayan Cherki qui fait chavirer tout le Rhône d’une roulette dans la surface, avant de buter sur le portier de la Principauté. Heureusement, Caqueret a parfaitement suivi et donne l’avantage aux siens (2-1, 57e). Monaco tente bien de réagir, passant pas loin du gros coup de chance sur ce long centre de Vanderson qui retombe sur l’arête (70e), alors que Lopes doit sortir dans les pieds d’Embolo (73e). Mais Cherki a décidé de rayonner sur ce second acte et met fin au suspense d’un très bel enroulé qui se termine en poteau rentrant (3-1, 78e). Une dernière tentative de Lukeba au-dessus (83e), et l’OL s’offre un succès probant. Dommage que la saison soit bientôt terminée.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Kumbedi, Domandé, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso – Barcola, Cherki, Jeffinho (T. Mendes, 76e) – Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Monaco (3-4-2-1) : Nübel – Disasi, Matsima, C. Henrique – Vanderson, Fofana, Matazo (Camara, 64e), Jakobs – Akliouche (Ben Segir, 64e), Golovine (Diatta, 71e) – Ben Yedder (Embolo, 71e). Entraîneur : Philippe Clement.

