L’OL rallume la flamme contre l’OM

Malgré la différence sur le papier entre l'OL et l'OM, les courbes se sont inversées le temps d'une rencontre. Revitalisés par un mercato clinquant et bien aidés par la passivité adverse, les Lyonnais se sont adjugés le duel des Olympiques (1-0).

Olympique lyonnais 1-0 Olympique de Marseille

But : Lacazette (37e)

Après deux défaites de rang inquiétantes en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire face à l’Olympique de Marseille (1-0). Barragistes avant la rencontre, les Rhodaniens s’extirpent de la zone rouge en profitant notamment de la performance décevante de l’OM. Malgré le retour des joueurs ayant participé à la CAN et le sang frais des recrues hivernales, l’équipe de Gennaro Gattuso – décimée par les blessures – est venue à Lyon sans idée et repart logiquement dépourvue de point.

Le Général sonne la charge

Amine Harit avait pourtant parfaitement lancé les hostilités dès la troisième seconde. Sur le coup d’envoi, le Marocain tente de lober Anthony Lopes depuis le rond central, fait même trembler les supporters encore bloqués à la buvette et heurte la barre transversale (1re). Une fois la goutte de sueur épongée, l’OL s’est jeté, comme au match aller (3-0), à corps perdu sur chaque transition. Le nouvel arrivant Gift Orban n’a pas pris la claque au Vélodrome, mais a pourtant envoyé sa frappe (10e) et son contrôle (13e) directement en sortie de but, gâchant les quelques bons mouvements collectifs.

Plus entreprenants que leurs adversaires, sans être vraiment dangereux jusque-là, les Lyonnais ouvrent logiquement le score par l’intermédiaire de l’inévitable Alexandre Lacazette (1-0, 37e). Au terme d’une énième action venue du flanc droit, l’avant-centre s’est d’abord pris les pieds dans le tapis sur une première tentative, avant de glisser, à moitié allongé, le ballon au fond des filets. Le Gone récidive dans la foulée, exactement dans la même disposition à la suite d’un centre d’Ernest Nuamah, mais sa nouvelle reprise peu académique meurt, cette fois, sur le poteau droit de Pau López (43e).

Un réveil marseillais trop tardif

Au retour des vestiaires, les hommes de Pierre Sage ont continué de miser sur la stratégie de la dépossession, avec plus de réussite que l’équipe de France de rugby, fessée par l’Irlande… au Vélodrome. Ainsi, ce sont encore les Lyonnais qui se sont procurés les meilleures occasions, à l’image de la reprise en angle fermé d’Orban (51e) et de la frappe trop molle Nuamah (54e), toutes deux stoppées par le portier phocéen.

Le break n’est pas fait et l’OL reste toutefois une bête blessée qui se fait peur sur la première offensive tranchante adverse. Après l’entrée de Jonathan Clauss, les attaquants marseillais ont enfin eu le droit à un ballon dans la surface, Harit a alors obligé Lopes à s’envoler avant qu’Azzedine Ounahi ne fasse le show grâce à un coup du sombrero sans lendemain (69e). Les Rhodaniens ont ensuite paru impuissants sur la course en profondeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Celui-ci opte pour le piqué, mais Ainsley Maitland-Niles revient à toute vitesse et enlève le cuir de la ligne en étant aidé par la transversale (79e). Repliés dans leur camp et bien moins joueurs, les Lyonnais ont tenu bon jusqu’au bout. Cette victoire leur permet de repasser 15e du championnat et de pousser un grand ouf de soulagement. Ce résultat pourrait bien faire basculer le destin des deux équipes dans les semaines à venir.

Lyon (3-4-3) : Lopes – Mata, O’Brien, Ćaleta-Car – Maitland-Niles, Caqueret, Matić (Akouokou, 81e), Tagliafico (Tolisso, 46e) – Nuamah, Lacazette (Adryelson, 85e), Orban (Fofana, 70e). Entraîneur : Pierre Sage.

Marseille (4-3-3) : López – Meïté (Clauss, 59e), Balerdi, Gigot, Merlin (Merlin, 81e) – Ounahi, Onana, Harit – Ndiaye (Moumbagna, 59e), Aubameyang, Henrique. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

