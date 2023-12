Marseille respire, Lyon se noie

Olympique de Marseille 3-0 Olympique lyonnais

Buts : Vitinha (21e), Murillo (25e) et Aubameyang (55e) pour les Phocéens.

Malgré une légère embellie entrevue à Lens samedi dernier (3-2), les Lyonnais ont coulé ce mercredi face à l’OM, lors de ce match en retard comptant pour la 10e journée. Plus entreprenants, meilleurs physiquement, et surtout mieux organisés, les Marseillais n’ont pas tremblé pour confirmer leur bonne dynamique. Les hommes de Gennaro Gattuso enchaînent un troisième succès consécutif et montrent quelques belles choses dans le jeu. Même si la faiblesse de l’opposition peut relativiser la bonne copie rendue ce soir. Justement, l’opposition replonge elle en plein doute et voit de plus en plus se rapprocher les déplacements à Rodez, Pau ou Grenoble.

L’OL facilement étouffé

Devant un virage Depé en grève lors des cinq premières minutes, et un Vélodrome globalement clairsemé, Marseillais et Lyonnais ne se pressent pas pour offrir du spectacle. Les première minutes de cet Olympico sont intenses physiquement, mais pas forcément d’un haut niveau technique. Malgré la domination territoriale des locaux, l’OL n’est pas infâme. Tout change après 20 minutes de jeu. Rayan Cherki, auteur d’un match calamiteux, perd un ballon dans sa moitié de terrain, et laisse Amine Harit s’échapper. Le Marocain lance Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a pas de mal à semer Dejan Lovren et sa charrette. Royal, le Phocéen offre l’ouverture du score à Vitinha (1-0, 21e). Un véritable coup de massue pour les Gones, qui ne s’en relèveront jamais.

Dès lors, Lyon est sous l’eau et ce n’est pas la timide incursion d’Ernest Nuamah qui peut faire croire le contraire. D’ailleurs, dans la même minute, l’OM double la mise, grâce à Aubameyang, qui adresse sa seconde passe décisive de la soirée. Cette fois, c’est un centre depuis la gauche, repris à l’opposé par la tête d’Amir Murillo (2-0, 25e). Le premier panaméen à marquer en Ligue 1 depuis Dely Valdés. À l’inverse de son grand copain Alexandre Lacazette, fantomatique ce mercredi, l’ancien Stéphanois est particulièrement inspiré. Il n’est pas loin de servir un troisième caviar, après une nouvelle perte de balle de Cherki, mais Jordan Veretout bute sur Anthony Lopes (35e).

Repositionnés dans un 3-5-2 à la pause, les Rhodaniens attaquent plutôt bien ces 45 dernières minutes. Mais Aubameyang s’en fiche. À la lutte avec Lovren à droite de la surface, Vitinha devance le Croate et centre en retrait pour rendre la pareille à son acolyte gabonais, qui conclut sereinement de près (3-0, 55e). L’OL n’y est plus et se fait déguster physiquement. La dernière demi-heure est une promenade de santé pour l’OM face à des Lyonnais dépassés et abattus. Pau Lopez n’a quasiment rien eu à faire de la seconde période (une tête de Lovren, 79e) et pourra renfiler le même maillot dimanche soir à Lorient. Plus tôt dans l’après-midi, Lyon tentera de se relancer à domicile face à Toulouse et de ne pas définitivement couler.

Olympique de Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi – Murillo, Ounahi (Gueye, 84e), Veretout, Harit, Lodi (Clauss, 80e) – Vitinha (Ndir, 84e), Aubameyang (Sarr, 72e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Olympique lyonnais : Lopes – Mata, Lovren (Ćaleta-Car, 82e), O’Brien, Henrique – Caqueret, Akouokou (Diawara, 54e) – Nuamah (Jeffinho, 69e), Cherki (Kadewere, 82e), Moreira (Kumbedi, 70e) – Lacazette. Entraîneur : Pierre Sage.

« Il faut se regarder dans une glace », estime Clinton Mata