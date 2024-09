Coup de gueule contre l’arbitrage : Longoria défend Benatia, inquiété par la commission de discipline

Un vaste complot ?

Auteur d’une énorme gueulante contre l’arbitrage dans les couloirs du Groupama Stadium à la mi-temps d’OL-OM dimanche, Mehdi Benatia – très remonté après l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute – s’en est de nouveau pris à Benoît Bastien au coup de sifflet final, au micro de DAZN, malgré la victoire (2-3). À tel point que le conseil national de l’éthique a saisi la commission de discipline de la LFP : le conseiller du président marseillais Pablo Longoria sera donc convoqué par cette commission, prochainement.

🤬 | Les images de la colère de Mehdi Benatia. Êtes-vous d’accord avec ses propos sur l’arbitrage réservé aux Marseillais ? 🧐👍 #OLOM pic.twitter.com/cGYJVyLNgc — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

Contacté par RMC Sport ce lundi, Longoria a totalement soutenu Benatia, déclarant que ce dernier avait parlé au nom de l’OM, et que son discours reflétait totalement la pensée du club vis-à-vis du traitement arbitral qui lui est réservé : les Marseillais n’ont pas oublié le carton rouge que Benoît Millot avait infligé à Derek Cornelius pour gain de temps, une semaine plus tôt lors du match contre Nice. Mais c’est surtout M. Bastien qu’ils ont dans le collimateur, et ce, depuis de nombreuses années.

« Je ne suis pas surpris. On regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà. L’année dernière, je m’en souviens encore. Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde », avait déclaré Benatia, dimanche soir sur DAZN.

😤| Medhi Benatia revient sur la raison de sa colère durant la mi-temps. 💢💬 #OLOM pic.twitter.com/IAh3cOUuyD — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

C’est sûr que cet Olympico ne va pas réconcilier l’OM et les arbitres.

L’OM passe au révélateur avec fracas