Roberto De Zerbi totalement fan de l’OM et du Vélodrome

Il est devenu complètement fada.

Vainqueur de l’Olimpico au Vélodrome, Roberto De Zerbi a savouré comme il se doit le succès contre Lyon (3-2). En conférence de presse. l’Italien était encore sous tension, porté par l’adrénaline de la victoire et l’ambiance du Vél’. « Ce soir, j’ai dit à l’équipe que j’étais chanceux, privilégié d’être leur entraîneur. Ils ont fait un match de qualité, de sacrifice, de cœur et de tout ce qui sert pour le foot », a-t-il lâché en découvrant le plaisir de la ferveur marseillaise comme le Mistral en pleine face.

Le Vélodrome avant tout

S’il a posé ses valises à Marseille, De Zerbi est clair, c’est pour une chose : le Vélodrome. « C’est un privilège d’être l’entraîneur de l’OM, car ce stade est unique en Europe. J’en ai vu quelques-uns et je le redis, c’est un privilège. On est payés pour travailler ici, mais on devrait payer notre billet nous aussi pour voir un tel spectacle. C’est la vérité. »

Voilà quelqu’un qui sait faire chavirer le cœur des supporters et continue dans ce sens : « Si je suis venu ici, ça n’est pas pour la L1, mais pour ce stade et pour faire ce genre de matchs, pour faire exploser le stade. Donc ce soir, ça paie notre travail et nos sacrifices. »

Et parce que l’émotion ne doit pas masquer l’analyse, l’Italien a aussi pris le temps d’évaluer la prestation de ses hommes : « La première période a été très bien jouée. Ils ont passé la ligne médiane deux fois. On a juste raté les derniers gestes. Ensuite, on a trouvé plus d’espaces. »

Il sait surtout comment se mettre les supporters dans la poche : en gagnant et en leur faisant des grandes déclarations d’amour.

