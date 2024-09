Mehdi Benatia charge l'arbitre d'OL-OM

Les 12 coups (de gueule) de Medhi.

Alors que tout le camp marseillais faisait la bringue suite à la victoire spectaculaire du club phocéen à Lyon, il y en un qui est apparu le visage fermé au micro de DAZN. Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’OM, n’avait toujours pas digéré les décisions arbitrales de Benoit Bastien. À commencer par l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, qui a bien failli faire déjouer les Marseillais.

« L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé », a pesté l’ancien défenseur marocain, déjà très remonté à la mi-temps du match en interpellant le corps arbitral dans les coursives du Groupama Stadium suite à l’expulsion et au penalty accordé à l’OL.

« Il y a trop de choses douteuses dans ce match »

L’ancien du Bayern Munich a descendu l’arbitre français jusqu’au bout : « C’est grave, c’est très grave ce qui s’est passé, vous me connaissez, j’aime bien dire les choses, je ne suis pas du genre à ne rien dire. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, le président ne peut pas laisser passer ça, il y a trop de choses douteuses dans ce match. »

Une sortie qui ne va sans doute pas passer inaperçue…

Roberto De Zerbi ne veut pas parler de titre