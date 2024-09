Lyon-Marseille : exclu en moins de cinq minutes, Balerdi bat deux records

Mais comment Lyon va bien pouvoir perdre ?

Après moins de cinq minutes, l’Olympico a pris un tout autre tournant ce dimanche. Leonardo Balerdi, qui fêtait son retour sous le maillot de l’Olympique de Marseille, a vu rouge dès l’entame de match, laissant ses coéquipiers à dix. Il peut tout de même s’estimer heureux en entrant dans l’histoire : en 4 minutes et 32 secondes, il est devenu le premier joueur exclu en écopant de deux cartons jaunes depuis qu’Opta collecte ces données (2006-2007) et le joueur le plus rapidement rentré aux vestiaires de l’histoire des confrontations entre Lyon et Marseille, selon Stats Foot.

🚨| Leonardo Balerdi prend le carton rouge le plus rapide de la saison ! 🟥⏱️ #OLOM pic.twitter.com/nmxGlwPZhx — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

Il avait d’abord ciblé Corentin Tolisso au niveau de la cheville après… 20 petites secondes. Après un long moment d’attente pour soigner le milieu lyonnais, le Marseillais est reparti à la charge, cette fois sur Alexandre Lacazette. L’attaquant s’est montré relativement vicieux, mais le défenseur a été trop maladroit pour rester plus longtemps sur la pelouse.

On savait que Marseille s’était réconcilié avec le jaune, mais de là à en prendre deux aussi vite.

