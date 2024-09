Ricard, un p’tit jaune qui fait voir rouge (et bleu)

Tempête dans un verre de pastaga. Le groupe Pernod Ricard s’est engagé avec le Paris Saint-Germain en tant que partenaire officiel jusqu’en 2028, se positionnant ainsi comme « le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club ». La nouvelle, annoncée lundi, a immédiatement mis en émoi le Vieux-Port, toujours prompt à s’enflammer dès que s’approche l’ombre du PSG. Il ne fallait pas s’attendre à autre chose dans une ville où certains refusaient de voir les inscriptions « Paris 2024 » autour du Vélodrome pendant les Jeux olympiques. Touche pas à mon Ricard !

.⁦@Pernod_Ricard⁩ the world’s #1 premium spirits group becomes official partner of Paris Saint-Germain.

Join us in celebrating victories, sportsmanship and the spirit of human connection.

A special thank you to guest bartender @hoarauguillaume 🍾 pic.twitter.com/n8boDKC80h

