Blasphème.

Le stade Vélodrome, qui accueillera des matchs de football lors des Jeux olympiques de 2024, sera-t-il décoré d’un gigantesque logo « Paris 2024 » l’été prochain ? Cette vision d’horreur pour les Marseillais, apparu sur un montage de la page Facebook des JO 2024 en avril, est la petite polémique du moment dans la cité phocéenne. Ce serait en tout cas « vécu comme une confiscation », estime Samia Ghali, adjointe en charge de la stratégie municipale sur les projets structurants de la ville de Marseille. « Nous y sommes tenus par contrat, expliquait-elle dans des propos rapportés par Ouest-France. Mais c’est la majorité précédente qui l’a signé, et nous ne l’aurions pas fait comme ça. Il y a des choses qui se discutent. Et vous savez qu’à Marseille on ne fait pas toujours les choses comme ailleurs . » « Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais », a-t-elle également précisé dimanche à l’AFP.

Dans un courrier adressé à Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Ghali a pointé du doigt le problème : « Dans le cadre des épreuves olympiques que nous accueillerons à Marseille en 2024, celles du football se dérouleront au stade Vélodrome qui se nommera tout au long de la compétition Stade de Marseille. Un point retient particulièrement notre vigilance et appelle de notre part inquiétude et désaccord profond. Il s’agit de l’inscription des insignes Paris 2024 sur la casquette extérieure du Stade Vélodrome. […] Une évolution de cette signalétique vers, par exemple, des anneaux olympiques, nous semble la meilleure alternative. […] Cette inscription, si elle est maintenue, heurtera profondément l’histoire et les sensibilités des Marseillaises et des Marseillais qui sont particulièrement, vous le savez, attachés à leur stade et à leur club. […] On devrait dire France 2024, puisque les Jeux sont organisés dans différentes villes. »

Contacté par France 3 Provence-Alpes, Sébastien Jibrayel – adjoint au sport de Marseille – va dans le même sens : « Je préférerais qu’il y ait marqué JO 2024 pour éviter les provocations sur le stade Vélodrome qui est un symbole pour Marseille. Pour bon nombre de goodies, on a marqué JO 2024, on peut le faire là aussi. La demande a été entendue auprès du comite d’organisation. On espère être entendus. Mieux vaut avoir un logo que tout le monde puisse s’identifier. »

Le COJO a expliqué « avoir bien identifié la question spécifique du Vélodrome depuis le départ », pour l’AFP. « Paris 2024 travaille avec l’ensemble des collectivités hôtes des Jeux sur la meilleure manière de déployer le “look des Jeux” avec depuis le départ une approche qui offre plein d’adaptations possibles et pour la première fois un look personnalisable pour les villes. Il sera tout à fait possible de ne pas mettre “Paris 2024” sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux. »

Les Jeux olympiques de Marseille.

