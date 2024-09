Pernod Ricard nouveau sponsor du PSG, des Marseillais appellent au boycott de la marque

Ça s’appelle une déclaration de guerre ça, non ?

Le PSG s’est doté d’un nouveau sponsor ce lundi en s’associant avec la marque de spiritueux Pernod Ricard, la fameuse boisson alcoolisée à l’anis marseillaise, pour une durée de quatre ans. Dans son petit clip de présentation pour annoncer la nouvelle, on voit même l’ancien attaquant parisien Guillaume Hoarau jouer au barman.

« Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », a écrit le club de la capitale dans un communiqué.

.⁦@Pernod_Ricard⁩ the world’s #1 premium spirits group becomes official partner of Paris Saint-Germain.

Join us in celebrating victories, sportsmanship and the spirit of human connection.

A special thank you to guest bartender @hoarauguillaume 🍾 pic.twitter.com/n8boDKC80h

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2024