Le Barça attend avec impatience la majorité de Lamine Yamal

Placer son bijou dans un coffre-fort.

Après Pedri, Araujo et très prochainement Gavi, le Barça veut verrouiller Lamine Yamal. Le joyau de La Masía, révélation de la saison sous Hansi Flick, est la priorité des dirigeants blaugrana, qui veulent éviter à tout prix un feuilleton estival. Son contrat court jusqu’en 2026, mais l’idée est claire : le blinder au plus vite.

Le pactole pour sa majorité

Selon El Chiringuito, le crack de 17 ans signera sa prolongation dès son 18e anniversaire, le 13 juillet prochain, avec un salaire estimé entre 7 et 8 millions d’euros mensuel, ce qui ferait de lui le troisième joueur le mieux payé du vestiaire, derrière Robert Lewandowski et Frenkie de Jong. Un statut à la hauteur de son importance grandissante.

Yamal, lui, n’avait pas caché ses sentiments : « Le Barça est le club de ma vie, j’espère rester le plus longtemps possible », déclarait-il en janvier. Un amour réciproque qui doit maintenant se traduire sur le papier. Le Barça et Yamal veulent continuer ensemble.

🚨INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez 🚨 🗓️ "Lamine renovará cuando cumpla 18 años, el 13 de julio es la fecha clave". 💰 "Cobrará 7-8 millones, el que más de la plantilla, tras Lewandowski y De Jong". pic.twitter.com/COkrhCcifw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2025

Un patrimoine de plus assuré.

