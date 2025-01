LLD 36 mois, adapté à vos besoins et votre situation.

Le FC Barcelone prolonge Pedri de quatre ans. Le milieu de terrain est lié jusqu’au Barça jusqu’en 2030, un contrat longue durée qui rappelle celui d’Erling Haaland, Citizen jusqu’en 2034. Le Ocho n’est pas formé au Barça. Il y est arrivé en 2019 en provenance de Las Palmas, où il était retourné une saison pour s’aguerrir. Un bon choix : à 22 ans, le milieu aux cernes a déjà remporté un Euro, une médaille d’argent aux JO, un championnat et une coupe d’Espagne.

Just a friendly reminder: Pedri is an FC Barcelona player. pic.twitter.com/CK8hBNU6uw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2025