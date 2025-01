Le décor de l’after-party du mariage de Thibaut Courtois est en vente

Il est l’heure de réaliser votre rêve.

Qui, en scrollant son fil d’actu un vendredi matin d’hiver, se dit : « Tiens, j’aimerais bien recréer l’after-party du mariage de Thibaut Courtois chez moi ? » Oui, nous aussi. Pourtant, le destin vous tend enfin la main. Le site Troostwijk Auctions a mis en ligne aux enchères ce qui semble être le décor de la fête post-mariage du gardien belge. Et tout ça pour la diabolique somme de 200 euros !

L’affaire du siècle

Fin juin 2023, Courtois et Mishel Gerzig se sont dit « oui » dans un décor de rêve, au sommet de Cannes, au château de la Croix des Gardes. Une ambiance ultra-VIP, des cocktails hors de prix, et surtout Martin Garrix aux platines pour envoyer du gros son sous les étoiles. Sauf qu’aujourd’hui, plus besoin de faire le déplacement sur la Côte d’Azur pour ressentir l’ambiance.

Grâce à cette vente aux enchères improbable, vous pouvez repartir avec le décor de la soirée, comprenant : ✅ Des bancs incurvés dorés (parfait pour les poses Instagram) ✅ Des armoires en verre (pour ranger vos 8.6) ✅ Un mur vidéo (pour faire défiler des highlights de la saison 2012-2013 de Courtois à l’Atlético)

Alors, si votre pote Kevin, qui refuse désormais qu’on l’appelle autrement que DJ Caliente, veut mixer dans votre salon et balancer du Jul comme si vous étiez sur la Croisette, c’est le moment. La vente se termine le 4 février à Hasselt.

Pour une fois que le football-business est à la portée de votre portefeuille.

