L'OM fait appel de la suspension de Mehdi Benatia

Le 50e communiqué de la semaine.

L’Olympique de Marseille devra vivre pendant trois mois sans Mehdi Benatia. Son directeur du football est suspendu de toutes fonctions officielles liées au football (vestiaires, banc de touche) après les incidents survenus à la fin du match de Coupe de France contre Lille.

Après avoir pris connaissance « avec stupéfaction » de la sanction, l’OM a annoncé faire appel de cette décision. Le club a déploré dans un communiqué de « l’incohérence » et de « l’acharnement » envers lui. Il stipule qu’aucune menace n’avait été proférée envers Jérémy Stinat, l’arbitre de Marseille-Lille. Olivier Létang, le président lillois, a lui écopé d’un mois de suspension. Au micro de RMC, l’avocat du Marseillais a réagi ce jeudi : « On a assisté à une audition expéditive durant laquelle les uns et les autres ont parlé de manière extrêmement brève avec l’impression qu’il y avait déjà une orientation, a démarré maître Mathias Chichportich. C’est profondément choquant et incompréhensible. J’exercerai toutes les voies de recours possibles. Jusque devant le tribunal administratif. » Des incidents similaires avaient éclaté à la fin de l’Olympico. Mehdi Benatia avait alors écopé de six matchs de suspension.

Mais qui est ce « stupéfaction » qui accompagne les communiqués de l’OM ?

Benatia prend trois mois de suspension, deux de plus que Létang