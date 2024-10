Six matchs de suspension, dont trois ferme, pour Medhi Benatia

Rattrapé par la patrouille.

Si l’Olympique de Marseille avait réussi à arracher trois points miraculeux sur la pelouse lyonnaise lors de la cinquième journée de Ligue 1, le club phocéen ne s’en sort pas complètement indemne. En effet, le conseiller du président, Mehdi Benatia, a écopé de six matchs de suspension, dont trois ferme, par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi soir.

L’ancien défenseur s’était emporté face au corps arbitral de l’Olympico, reprochant notamment l’exclusion précoce de Leonardo Balerdi après moins de cinq minutes de jeu. « Il y a faute de Lacazette au départ. Deux fautes de Balerdi et tu lui mets carton rouge. Commence à nous respecter. Ne prenez pas les gens pour des cons », avait-il hurlé dans les couloirs du Parc OL à la pause alors que joueurs et arbitres rejoignaient les vestiaires.

Des propos « déplacés » et « blessants »

Au micro de DAZN, une fois le match terminé, il avait remis ça : « C’est grave, c’est très grave ce qu’il s’est passé. Vous me connaissez, j’aime bien dire les choses, je ne suis pas du genre à ne rien dire. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, le président ne peut pas laisser passer ça, il y a trop de choses douteuses dans ce match. »

Auditionné en visio-conférence par la commission de discipline, Benatia a pu se défendre, mais n’a pas réussi à échapper à la sanction. Sébastien Deneux, président de l’instance, a fait savoir auprès de L’Équipe que ses propos « sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants » et « tendent à remettre en cause l’intégrité de Monsieur Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club ».

On ne l’y reprendra plus ?

