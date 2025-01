Rayan Cherki rend hommage à Pierre Sage

Il dit pareil que ses supporters.

Pour la première et la dernière de Jorge Maciel sur le banc lyonnais, l’OL n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre Ludogorets (1-1). Paulo Fonseca, qui débarque à Lyon, devra faire mieux que ce quatrième match nul d’affilée, qui n’est pas au goût de Rayan Cherki. « On a trois jours pour bosser les petits détails qu’il manquait aujourd’hui, a réagi le petit Gone auprès de L’Équipe, avant de s’attarder sur son ancien entraîneur Pierre Sage : [Il laisse] une image exceptionnelle. Quand on voit où il a récupéré le club et où il l’a laissé, très peu d’entraîneurs dans l’histoire du foot l’ont réalisé. Il a gagné le respect de tous. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, avec un projet à sa hauteur. »

Et sur Paulo Fonseca ? « En tant que joueur, on est préparé à cela [aux changements d’entraîneurs]. Paulo Fonseca, c’est un grand entraîneur qui aime jouer, qui aime attaquer? On est impatient de commencer avec lui, de tout donner pour lui. » Réponse dimanche soir contre l’OM.

Belle OMjectif.

