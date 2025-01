On aimerait voir le même esprit collectif sur le terrain.

Adrien Rabiot a accompagné son entraîneur Roberto De Zerbi en conférence de presse avant la rencontre de l’Olympique de Marseille contre l’Olympique lyonnais. Bien évidemment, les questions autour des sanctions imposées à Mehdi Benatia ont fusé. Le directeur du football du club a été suspendu trois mois pour son comportement lors d’OM-Lille (1-1, 3 TAB 4.) Adrien Rabiot a fermement condamné la sentence, qu’il juge trop lourde, surtout en comparaison avec celle infligée à Olivier Létang.

« La sanction de Mehdi Benatia me choque, j’aimerais vous retourner la question : est ce que vous êtes choqué, ou pas, de cette sanction ? Je trouve que c’est disproportionné, on a vu les images… une fois, deux fois, trois fois, ça fait beaucoup, si on ne peut plus rien dire. Ça fait partie de son rôle d’être auprès des joueurs, le suspendre trois mois me paraît lunaire… C’est surtout la différence de sanction entre Mehdi et Olivier Létang, ça fait suite à beaucoup de choses qui concernent Mehdi et le club en général. (…) Ça serait bien que des journalistes puissent aussi dénoncer ça. »

De Zerbi s’abstient

L’entraîneur italien, connu pour son franc-parler, a préféré cette fois-ci botter en touche : « Je dis toujours la vérité et pour cette raison, je ne vais rien dire, au moins il n’y aura pas de polémique. J’avais déjà dit que je ne comprenais pas pourquoi Létang était à cet endroit-là. Je suis surpris de la sanction de Mehdi, c’est tout », a t-il rétorqué aux journalistes.

Parfois, un silence vaut plus que mille mots.

