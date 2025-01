Roberto De Zerbi recadre fermement l’impatient Enzo Sternal

Les hommes mentent, pas le terrain.

Annoncé sur le départ vers Anderlecht selon L’Équipe, le cas Enzo Sternal – 17 ans, 22 minutes de jeu cette saison – a occupé une place importante dans la conférence de presse de Roberto De Zerbi ce lundi. L’entraîneur italien, fidèle à son franc-parler, n’a pas mâché ses mots : « Je pense que Jonathan Rowe et Luis Henrique sont plus prêts que lui », a-t-il tranché.

Il a également évoqué le fait qu’il ne faut pas brûler les étapes lorsqu’on débute : « Les jeunes doivent avoir la patience de grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour. Moi, je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes, donc vraiment, je ne me concentre pas sur les noms, mais sur les résultats. Quand ils le mériteront, ils joueront. »

Un argumentaire imparable

Enzo Sternal est l’une des pépites issues du centre de formation de l’OM. Le minot a fait toutes ses classes en équipe de France de jeunes et a été surclassé avec les U19 marseillais à 16 ans. Il a notamment fait partie du groupe sacré champion en Gambardella, compétition dans laquelle il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive en six rencontres. En instance de départ, il pourrait devenir un nouveau symbole de la difficulté du club à développer des joueurs issus de leur formation et à les intégrer dans le circuit professionnel.

En tout cas, le tacticien italien l’assure : seul le terrain compte. « Si Rabiot doit être sur le banc parce qu’un jeune doit jouer, ne vous inquiétez pas, Rabiot sera sur le banc. Mais si Rabiot est meilleur que le jeune, alors c’est lui qui jouera. C’est clair pour vous, c’est clair pour les agents des joueurs, c’est clair pour les parents des jeunes joueurs, c’est clair pour tout le monde. »

Roberto le Grand Frère, bientôt sur TF1.

