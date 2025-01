La tribune Populaire Sud fermée à titre conservatoire après Nice-Marseille

Un premier verdict est tombé.

La commission de discipline de la LFP a décidé de fermer, à titre conservatoire, la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera, pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles constatées » lors du derby entre Nice et Marseille (2-0) dimanche dernier. En cause notamment : les chants peu glorieux entonnés par les ultras de la Populaire Sud pendant la rencontre, mais surtout les banderoles douteuses qu’ils ont déployées en parallèle.

Une sanction immédiate

Pointées du doigt pour leur contenu jugé « raciste et injurieux » (les Marseillais y étaient qualifiés de « rats »), ces banderoles avaient déclenché une vague de condamnations – de la LFP et de l’OM notamment – dès lundi. Réunie ce mercredi soir, la commission a décidé de mettre le dossier en instruction et prononcé une fermeture conservatoire de la tribune, en attendant une décision définitive prévue le 12 février.

« La direction et le service juridique du club se sont montrés défavorables au contenu des banderoles compte tenu de leur message violent et soumis à interprétation, avait écrit le Gym dans un communiqué lundi. Le club a donc immédiatement demandé au représentant de la Populaire Sud de ne pas les exposer, ce que ce dernier a refusé […] le club a immédiatement réagi afin de les ôter aussi rapidement que possible. […] L’OGC Nice apportera désormais tous les éléments en sa possession lors de la commission de discipline, en précisant bien que l’affichage de banderoles polémiques dépasse largement le cadre de l’OGC Nice et qu’une action globale entre la Ligue de football professionnel, les clubs et ses groupes devrait être menée plutôt que de stigmatiser un club en particulier. » En attendant, les supporters niçois devront composer sans leur kop lors de la réception de Lens le 8 février.

Pas forcément une mauvaise nouvelle.

L’OGC Nice donne des précisions après les banderoles déployées à l’Allianz Riviera