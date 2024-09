Le coup de gueule de Mehdi Benatia ne restera pas sans suite

Rattrapé par la patrouille.

Pendant puis après l’Olympico remporté dimanche par l’OM à Lyon, Mehdi Benatia a fait son show. En s’en prenant à l’arbitre du match Benoît Bastien d’abord verbalement en face-à-face à la pause, remettant en cause les décisions clés de l’homme en jaune. Puis au micro de DAZN, à la fin du match. « Je ne suis pas surpris. On regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà. L’année dernière, je m’en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde », a notamment déclaré le conseiller du président marseillais Pablo Longoria. Si ses sorties ont enchanté nombre de supporters olympiens, elles n’ont pas particulièrement plu au conseil national de l’éthique qui, ce lundi, a saisi la commission de discipline de la LFP.

Des sanctions à prévoir

« Son attitude agressive est répréhensible et mérite d’être signifiée à la commission de discipline, déplore ce lundi Patrick Anton, le président du CNE, dans des propos rapportés par L’Équipe. Elle est très véhémente, mais on considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu’il a pété un câble. Mais moi je considère qu’il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d’un dirigeant. Il n’a pas à se comporter comme ça. »

« Sur l’après-match, on comprend d’autant moins son comportement qu’il a gagné, poursuit Patrick Anton. Il vient en rajouter une couche avec une théorie complotiste dont on commence à avoir l’habitude. Il sous-entend que Benoît Bastien vient en mission commandée. Son comportement est grave et sanctionnable. »

Y’a pas à jouer les caïds comme ça, Mehdi.

