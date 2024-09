Jordan Veretout s’explique sur la fin de son aventure à Marseille

Marseille, ton univers impitoyable.

Placé dans le fameux loft de l’OM cet été, Jordan Veretout a finalement quitté la Commanderie pour rejoindre Lyon. Quelques heures après la victoire de l’OL à Toulouse ce dimanche (1-2), le milieu de terrain a pu revenir sur la fin tumultueuse de son aventure dans la cité phocéenne dans une interview diffusée dans le Canal Football Club. « À quelques jours de la reprise, Mehdi Benatia m’appelle et me dit : “Jordan, le coach est arrivé, il est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet.” Je lui ai juste répondu : “OK, il n’y a pas de souci, mais il faut qu’on trouve une solution” », a-t-il raconté.

"Mehdi Benatia m'a dit : "Le coach est arrivé, tu ne rentres plus dans le projet" ❌ Jordan Veretout se confie sur son départ de l'Olympique de Marseille dans un entretien à retrouver dans le CANAL FOOTBALL CLUB, dès 19H30 sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/y9mnVTFwHq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 29, 2024

L’ancien Stéphanois a regretté le traitement que lui a réservé l’OM dans cette affaire : « J’ai beaucoup donné, je n’ai jamais triché, j’ai été assez bon, peut-être pas pour tout le monde. Je n’ai pas compris, mais j’ai respecté, je suis parti avec l’équipe réserve. Avec un peu plus de classe, je pense que le mieux aurait été de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. » D’autant plus que Veretout a également été pris pour cible sur les réseaux sociaux par certains fans marseillais. « Ma femme est plus basée sur les réseaux, donc elle a reçu des messages qui sont durs. Elle sait que les gens qui sont derrière leur téléphone ou leur ordinateur, c’est facile pour eux. Mais en aucun cas, lorsque je me baladais dans la rue, les gens ne m’ont insulté », a-t-il expliqué.

Veretout aura tout vu.