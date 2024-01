Pronostic Sénégal Cameroun : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Sénégal trop solide pour le Cameroun

Le Sénégal remet son titre en jeu, et a assumé son statut de favori en étrillant la Gambie (3-0) lors de la première journée. Invaincus lors des qualifications pour cette CAN et logiquement premiers du groupe devant le Mozambique, le Bénin et le Rwanda, les Lions de la Teranga n’ont pas concédé le moindre but sur les 5 derniers matchs, notamment lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en battant le Soudan du Sud (4-0), et en amical contre le Niger (1-0). Le Sénégal va donc tenter la passe de deux, avec un effectif XXL, composé de joueurs comme le portier Edouard Mendy (Al Ahli, ex Rennes et Chelsea), le capitaine Koulibaly (Al-Hilal, ex Naples), Sadio Mané (Al Nassr, 100 sél, 37 buts), et des joueurs intéressants tel que l’ancien Strasbourgeois Habid Diallo (Al Shabab, 25 sél, 6 buts), Jakobs (Monaco), Diatta (Monaco, 34 sél, 2 buts), Jackson (Chelsea), ou encore les marseillais Sarr (55 sél, 11 buts) et Ndiaye (7 sél).

