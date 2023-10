L’amical Sénégal-Cameroun prévu à Lens aura bien lieu

Voilà Bollaert-Delelis rassuré.

Placés dans le même groupe pour les phases de poules de la prochaine CAN, le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun cinq fois titré, doivent s’affronter lundi, en match amical à Lens. Mais à deux mois de la grande messe du football africain, les deux nations ont étudié la possibilité d’annuler le match, afin de ne pas trop se dévoiler l’une à l’autre. Après le tirage au sort, le président de la fédération sénégalaise, Augustin Senghor, s’est ainsi avancé sur le sujet : « Je vais discuter avec l’agence organisatrice du match et le président Samuel Eto’o pour voir les ajustements possibles. C’est compliqué de jouer deux mois avant et de se retrouver dans le même groupe. »

Après concertations suite au tirage au sort de la #TotalEnergiesAFCON2023, il a été décidé par toutes les parties prenantes que le match Sénégal-Cameroun du Lundi 16 octobre 2023 à Lens sera maintenu. #DuelDeLions pic.twitter.com/J5Alrrhlvh — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 13, 2023

Une solution finalement laissée de côté, puisque la fédération sénégalaise a confirmé la tenue du match, après consultation. L’affiche de gala aura bien lieu et on devrait voir du beau football dans l’antre du Racing Club de Lens lundi. Pour les Lions indomptables et ceux de la Teranga, ce match sera l’occasion de se tester face à un autre favori de la CAN, avec l’objectif donc, de ne pas trop en montrer. À noter que les deux formations ne se sont plus affrontées depuis la CAN 2017, et un quart de finale remporté par le futur vainqueur de la compétition, le Cameroun.

Match retour en janvier.

