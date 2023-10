On connaît les groupes de la CAN 2024

Qui pour succéder au Sénégal ?

Le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations a rendu son verdict ce jeudi. Au menu : 24 nations, six groupes de quatre et une compétition qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire. Les Lions de la Teranga, tenants du titre, héritent d’un groupe particulièrement relevé, où ils affronteront le Cameroun, la Guinée et la Gambie pour espérer une place en huitièmes. Ambassadeur du tirage, Sadio Mané a d’ailleurs jugé ce groupe C « très relevé » et rappelé qu’il était lui-même d’origine gambienne et guinéenne.

« Il n’y a plus de petites équipes en Afrique, toutes celles qui seront présentes en Côte d’Ivoire ont participé à au moins une Coupe d’Afrique des Nations. Ça sera la CAN la plus relevée de l’histoire ! », assure l’attaquant sénégalais au micro de Canal+ Afrique. Début des hostilités le 13 janvier, avec un Côte d’Ivoire-Guinée Bissau en match d’ouverture.

Les groupes de la CAN 2024 :

Groupe A : Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Nigeria

Groupe B : Mozambique, Cap-Vert, Ghana, Egypte

Groupe C : Gambie, Guinée, Cameroun, Sénégal

Groupe D : Angola, Mauritanie, Burkina Faso, Algérie

Groupe E : Namibie, Afrique du Sud, Mali, Tunisie

Groupe F : Tanzanie, Zambie, République démocratique du Congo, Maroc

Nancy-Red Star : des cris et des silences