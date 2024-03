Un match fou jusqu’en conférence de presse.

Sale soirée au Théâtre des rêves pour Jürgen Klopp, qui en plus de l’élimination face au rival mancunien en FA Cup (4-3), a dû filer à l’anglaise devant les journalistes. Celui qui l’interrogeait ne pensait pourtant pas mal faire en demandant au boss de Liverpool si ses joueurs avaient perdu en intensité en fin de rencontre. Visiblement vexé, le technicien allemand a répondu du tac au tac : « C’est une question un peu idiote. On a joué je ne sais pas combien de matchs récemment, je ne sais pas combien Manchester United en a joué. C’est ça, le sport. Je suis vraiment déçu de cette question, mais vous avez sûrement pensé qu’elle était bonne. »

Relancé par le journaliste, le futur ex-coach des Reds n’a pas retenu ses coups : « Oh, je vous en prie ! Vous n’avez pas l’air en grande forme et je n’ai aucune patience pour vous », a-t-il ajouté avant de claquer la porte de la salle de conférences de presse. Klopp peut se rassurer, la saison est loin d’être finie pour son équipe, dauphin d’Arsenal en Premier League et encore en lice en Ligue Europa.

Après ça, il pourra claquer la porte pour de bon.

