Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool remporte le choc face à Manchester United

Malgré un dernier exercice décevant, Erik ten Hag a été maintenu à son poste sur le banc de Manchester United. Le technicien batave a certainement assuré un nouveau mandat en remportant la FA Cup face à Manchester City, qui est venu sauver une saison complètement ratée. Ce titre permet à United de disputer une compétition européenne, la Ligue Europa, alors que son classement en championnat ne le lui permettait pas. Pour ne pas revivre le même exercice, la formation mancunienne a recruté de nombreux joueurs : De Ligt, Mazraoui, Zirkzee et le Français Yoro. L’ancien joueur lillois est déjà blessé et sera absent pendant plusieurs mois. En début de saison, les coéquipiers de Bruno Fernandes ont perdu de justesse le Community Shield face aux Citizens (1-1, tirs au but). Ensuite, Man U a arraché in extremis la victoire face à Fulham (1-0) grâce à une réalisation tardive de la recrue Zirkzee. En déplacement à Brighton, les Red Devils ont montré un visage peu rassurant et se sont inclinés contre les Seagulls (2-1) en concédant un but dans le temps additionnel, et avec cette fois un gros raté de l’attaquant néerlandais.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Liverpool a connu un changement majeur au cours de l’été avec le départ de l’emblématique Jürgen Klopp. Le coach allemand a été suppléé par le batave Arne Slot, arrivé du Feyenoord. Le nouvel arrivé connaît une entame idéale, puisque ses hommes ont remporté leurs deux premiers matchs. En déplacement face au promu Ipswich, les Reds se sont imposés grâce à une excellente seconde période (0-2) par Diogo Jota et Mo Salah. Ensuite, Liverpool recevait Brentford pour la première de Slot à Anfield. Dans un match décevant en matière de jeu, les partenaires de Van Dijk ont tout de même fait la différence par leurs deux attaquants Luis Diaz et Mohamed Salah. Avec 6 points au compteur, 4 buts inscrits et 0 encaissé, l’entame de Liverpool est prometteuse. Ce dimanche, les Reds livreront un test important à Old Trafford face à Manchester United. Déterminé à enchaîner et renforcé par l’arrivée de Chiesa, Liverpool devrait prendre le dessus sur une équipe de Man U toujours aussi irrégulière.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 183€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,15 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 215€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Manchester United – Liverpool

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Manchester United – Liverpool sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Manchester United – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Manchester United Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !