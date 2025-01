Roy Keane dézingue Trent-Alexander Arnold

Tacle appuyé.

Pas très en vue lors du derby du Nord de l’Angleterre entre Liverpool et Manchester United, qui s’est soldé sur un beau match nul (2-2), Trent Alexander-Arnold a essuyé quelques critiques. Dans cette rencontre, le latéral droit a notamment été impliqué sur le premier but des protégés de Rúben Amorim en étant surpris par un décalage de Bruno Fernandes pour Lisandro Martinez. Il n’en fallait pas plus pour qu’un ancien joueur des Red Devils sorte les griffes. Consultant pour Sky Sports, l’ancien milieu de terrain iconique de United Roy Keane a été droit au but.

"He's going to Tranmere Rovers after this" 💬 Roy Keane's honest opinion on Trent Alexander-Arnold's defending. pic.twitter.com/vE02Qmnqik — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 5, 2025

« Il va aller à Tranmere Rovers après ça »

« C’est trop facile, il faut juste envoyer quelques ballons au-dessus de lui. On parle de la qualité offensive de Trent, mais il a défendu comme un écolier aujourd’hui. On parle de son départ pour le Real Madrid, vu sa façon de défendre, il va aller à Tranmere Rovers après ça. Il doit faire mieux. » Le club de League Two (D4 anglaise) a visiblement bien pris cette punchline puisqu’il a répondu à Keane avec ce tweet : « Trent à Tranmere, Roy ? Non, tout va bien, merci. » accompagné de la photo de son latéral droit, Cameron Norman.

L’humour anglais ne déçoit jamais.

