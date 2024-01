Jürgen Klopp quittera Liverpool à la fin de la saison

Alerte red !

Jürgen Klopp a annoncé à son club de Liverpool qu’il allait quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison, soit près de neuf ans après son arrivée au club. Tout en rappelant « l’amour » qu’il porte au club et à ses supporters, l’Allemand raconte être trop « à court d’énergie » pour pouvoir continuer une saison de plus au LFC. Il explique avoir annoncé cette décision en novembre. En attendant, Liverpool est encore engagé sur quatre tableaux cette saison (dont la Ligue Europa), avec notamment une finale de Coupe de la Ligue à jouer dans un mois face à Chelsea.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

