Ten Hag après la défaite contre Liverpool : « Nous irons chercher des trophées »

Shit, here we go again.

Ce n’est pas le 0-5 du 24 octobre 2021, mais Manchester United a subi un revers cinglant ce dimanche à Old Trafford contre son ennemi, Liverpool (0-3). Une deuxième défaite en trois journées de Premier League qui fait sacrément tache, alors qu’Erik ten Hag entame la troisième année de son mandat. « Nous avons commis des erreurs, et ils ont fait preuve d’un grand sens de la finition. C’est clair que Liverpool méritait la victoire. Nous devons faire preuve d’humilité, prendre cela en compte et améliorer notre jeu », a confié le coach des Red Devils au micro de Sky Sports.

Malgré les vents contraires, le Néerlandais ne veut pas s’avouer vaincu. « En deux ans, nous avons remporté deux trophées, rappelle-t-il. Nous verrons où nous en sommes à la fin de la saison. L’adversaire est probablement un peu devant dans certains domaines, mais nous allons nous rattraper et revenir. […] Il y a beaucoup de matchs à jouer et je sais où nous serons à la fin de la saison. Nous irons chercher des trophées. »

