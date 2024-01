Un joueur de l’OM refuserait de disputer la CAN

Vers un retour de d’Eric Maxim Choupo-Moting ?

François-Régis Mughe, convoqué pour disputer la Coupe d’Afrique des nations par le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, aurait décidé de ne pas répondre favorablement à sa sélection. L’excuse plausible à ce refus ? Profiter des départs des joueurs offensifs de l’Olympique de Marseille pour gagner en temps de jeu et montrer à Gennaro Gattuso qu’il mérite sa place dans la rotation. Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye seront en effet absents, puisque convoqués avec le Maroc et le Sénégal. Cette saison, Mughe a participé à cinq rencontres de l’OM, dont deux comme titulaire (neuf matchs et un but au total depuis son arrivée à Marseille à l’été 2022, en provenance des Brasseries du Cameroun).

De son côté, L’Équipe annonce ce lundi que la Fédération camerounaise est en droit de saisir la FIFA pour demander une suspension de l’ailier de 19 ans tout au long de la présence du Cameroun durant la compétition. François-Régis Mughe ne compte pour l’instant aucune sélection en équipe nationale, et avec un tel choix, il sera vraisemblablement envoyé aux oubliettes du côté de Yaoundé.

Le Cameroun pourrait donc attendre le 1er mai pour s’offrir son Mughe.

