Gattuso : « J’aime quand des joueurs se fâchent avec d’autres joueurs »

Frustré par la tournure des événements face à Strasbourg samedi dernier, Gennaro Gattuso a tenu à mettre les points sur les « i » mercredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Ajax en Ligue Europa, jeudi soir. Le coach italien s’est ainsi attelé à mettre certaines choses à plat, notamment sur les trous d’air de son équipe : « Cette histoire on l’a vu plusieurs fois, même avant mon arrivée, contre Metz, Nantes ou le Pana. Tous ceux qui parlent de la mentalité, je veux bien, je sais que des joueurs comme Payet sont partis, mais moi je prends ma responsabilité et je crois qu’il faut surtout de la continuité dans notre jeu ». Une fâcheuse attitude qu’il condamne : « On a vu ça toute la saison à l’OM. »

Pour partir au combat, Gattuso peut compter sur le retour de Samuel Gigot « un guerrier, un joueur qui fait tout à 100% tout le temps », absent en Alsace. Surtout, il a insisté sur le caractère qu’il aimerait voir chez ses joueurs en revenant sur la brouille entre Pau Lopez et Azzedine Ounahi. « Selon moi, Pau n’aurait pas dû s’excuser auprès d’Ounahi, on ne gagnera pas avec une bande d’enfants de choeur ». Un manque de personnalité qu’il compte voir disparaître grâce à ses leaders : « Selon moi Samuel représente ce qu’il faut, il dit ce qu’il pense. Pau et Samuel ont ça, ils parlent, ils savent lire le jeu dans les moments difficiles comme Veretout et Kondogbia ». Transcendé par son propos, Gattuso va même plus loin, invitant presque ses joueurs à s’écharper. « J’aime quand des joueurs se fâchent avec d’autres joueurs, je n’ai aucun souci avec ça. »

Attention tout de même à ne pas faire un trop bon match demain, Gattuso risquerait d’être largué par Fabio Grosso dans la course au titre de plus mauvais Italien sur un banc de Ligue 1.

