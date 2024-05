Et si Thomas Tuchel restait finalement au Bayern ?

Thomas Tuchel maîtrise lui aussi l’art de la toupie.

Alors que le Bayern Munich avait annoncé le départ de l’entraîneur allemand à l’issue de la saison, ce dernier pourrait finalement s’éterniser en Bavière. Sky Sport Allemagne révèle ce mercredi que des discussions à ce sujet ont eu lieu entre le technicien et la direction du club. Malgré la saison compliquée vécue par le Rekordmeister, privé de titre par Leverkusen, la tendance serait désormais à la prolongation de l’ancien coach du PSG jusqu’en 2026.

Depuis l’annonce du départ de Tuchel en février dernier, le Bayern a essuyé refus sur refus, étant successivement snobé par Ralf Rangnick, Xabi Alonso et Julian Nagelsmann. L’Allemand serait donc désormais favori à sa propre succession, devant Erik ten Hag (Manchester United) et Roberto de Zerbi (Brighton). Toujours selon le média allemand, Tuchel serait soutenu par son vestiaire : Thomas Müller et Manuel Neuer auraient même plaidé sa cause auprès de la direction bavaroise.

Ne jamais sous-estimer le pouvoir des pétitions.