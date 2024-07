Une légende de Marseille de retour à l’OM !

Les Marseillais ont eu le droit à une belle surprise, ce lundi 8 juillet.

Alors que l’OM s’apprête à présenter son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, le club a annoncé ce lundi 8 juillet le retour de l’ancien attaquant Fabrizio Ravenelli : en effet, l’homme qui a porté les couleurs du club et porté le brassard de capitaine de 1997 à 1999 fait son come-back en tant que conseiller institutionnel et sportif. Autrement dit, il représentera l’OM et Pablo Longoria auprès des instances nationales et internationales.

𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐌 L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Plus d’infos ici 👉… pic.twitter.com/hURyQN8czH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

Un retour qui ravit l’Italien, en témoignent ses propos dans le communiqué de presse : « Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du président Longoria. »

L’occasion de transmettre l’art de l’auto-croche-patte aux joueurs, aussi.

<iframe loading="lazy" title="Ravanelli, LA simulation, LA référence" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/m7jm-6HSAmQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

