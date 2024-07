Adrien Rabiot : « Le coach essaye de brouiller les pistes »

Cinq matchs, cinq compositions d’équipe différentes.

Didier Deschamps peine à trouver son onze lors de cet Euro, à moins que cela ne soit une tactique pour surprendre les autres nations. C’est en tout cas le sens des propos d’Adrien Rabiot, interrogé sur le sujet en conférence de presse : « C’est difficile pour l’entraîneur, car les informations sortent à peine l’entraînement fini. C’est dommage pour nous et aussi pour vous, car quand ça sort, ça donne des indications à l’adversaire. Le coach essaye de brouiller les pistes, on est des joueurs de très haut niveau et on s’adapte. »

Le joueur de la Juventus a également été questionné sur la déclaration de Kylian Mbappé, qui a laissé entendre qu’il ne pouvait pas vraiment prendre la profondeur en raison des milieux de terrain alignés derrière lui : « Pourquoi devrais-je me sentir visé ? Il y a d’autres joueurs avec d’autres caractéristiques, il faut s’adapter et il faut avoir cette qualité. Après, il n’y a pas de débat sur la qualité des passes et le jeu long de Paul Pogba. »

Sinon, pas de nouveauté concernant les élections législatives.

Les notes des élections législatives