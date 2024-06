Les Bleus sont devenus maîtres dans l’art de marcher sur des oeufs.

Adrien Rabiot faisait face à la presse ce mercredi : l’occasion pour lui de revenir, notamment, sur ses sensations lors du premier match de l’équipe de France à l’Euro contre l’Autriche, lui qui avait raté les deux dernières rencontres de préparation pour cause de pépins physiques. « Je me suis bien senti physiquement. […] Je n’ai pas eu de gêne au mollet, d’une certaine manière le fait d’avoir coupé me donne plus de fraicheur », a déclaré le milieu de terrain, auteur d’une partition très solide lundi soir.

Concernant le grand sujet du moment, les élections législatives, Rabiot a rappelé l’importance d’aller voter, sans pour autant prendre parti : « Chacun est libre de penser ce qu’il veut. La seule chose qu’on a envie de dire, c’est d’aller voter. Il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi, on a le droit de vote et il faut s’en servir. Je ne vais pas vous donner mon vote, on est dans une démocratie et quel que soit le gagnant il faudra l’accepter. Il ne faut pas être non plus trop parasité, on a une compétition à gérer. On a nos problèmes à l’intérieur, et pas des moindres, donc si on pouvait laisser ça un peu de côté, ce serait bien. »

C’est vrai qu’il vaut mieux se concentrer sur le nez de Mbappé.