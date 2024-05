Jesús Navas dit adieu à Séville après plus de 600 matchs disputés

Jesús Navas, l’homme de Séville.

Pour beaucoup de suiveurs du football hispanique, Jesús Navas est la plus grande légende de l’histoire du Séville FC. L’Andalou, qui a débarqué au centre de formation du club en 2000, a disputé toute sa carrière chez les Nervionenses, à l’exception d’un passage de quatre ans à Manchester City entre 2013 et 2017. Mais toutes les belles histoires ont une fin : ce jeudi, les Sévillans ont publié un communiqué pour annoncer le départ du latéral en fin de saison, lui qui sera libre de tout contrat.

Joueur le plus capé de l’histoire du club, Navas a disputé 688 rencontres avec Séville, comptant à son palmarès quatre Ligues Europa, deux Coupes du Roi, une Supercoupe d’Europe et une Supercoupe d’Espagne. D’après Marca, l’Espagnol n’a pas reçu de proposition de prolongation du club, ce qui cause actuellement la colère de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. À 38 ans, le champion du monde 2010 ne souhaiterait toutefois pas prendre sa retraite et désirerait continuer son aventure en dehors de l’Espagne.

Espérons pour Jesús que sa fin de carrière ne ressemble pas à un long chemin de croix.