Trois matchs amicaux pour les U23 français avant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques se rapprochent pour Thierry Henry et sa bande.

Si on ne connaît pas encore la date exacte à laquelle l’ancien attaquant dévoilera sa liste, le programme des matchs de préparation est quant à lui connu. D’après les informations de L’Équipe, les Bleus affronteront d’abord le Paraguay le 4 juillet à Bayonne, avant de rejoindre leur camp de base près d’Aix-en-Provence. Ils enchaîneront ensuite avec deux matchs amicaux à Toulon, contre la République dominicaine et le Japon, les 11 et 17 juillet. Ces trois équipes sont qualifiées pour le tournoi olympique, mais n’affronteront pas la France en phase de poules.

En février dernier, les jeunes du Paraguay avaient remporté le tournoi pré-olympique de la COMNEBOL, qui faisait office de phase de qualifications. La Albirroja avait fait match nul contre l’Argentine (3-3) et battu le Brésil (0-1), qui ne participera d’ailleurs pas au tournoi. Le Japon s’est de son côté qualifié en remportant la Coupe d’Asie des moins de 23 ans au début du mois de mai, battant l’Ouzbékistan en finale sur le score de 1-0. La République dominicaine, elle, a obtenu son ticket en atteignant la finale du championnat U23 de la CONCACAF, où elle s’était inclinée 6-0 contre les États-Unis.

On veut voir les Bleus médaillés d’or aux JO et sur les matchs amicaux.