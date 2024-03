JO 2024 : tirage clément pour les Bleus de Thierry Henry

Deschamps ou pas, les tirages au sort se passent toujours aussi bien.

Tête de série en tant que pays hôte, la France de Thierry Henry a hérité d’un groupe abordable pour son tournoi olympique à domicile. Les Bleus ouvriront le bal le 24 juillet face aux États-Unis, à Marseille, avant d’affronter le vainqueur du barrage entre le quatrième du Championnat d’Asie U23 (15 avril – 3 mai) et la Guinée le 27 juillet à Nice, et de terminer la phase de poules face à la Nouvelle-Zélande le 30 juillet au Vélodrome.

En cas de qualification en quarts de finale, les Bleus croiseraient la route des deux premiers du groupe B de l’Argentine, du Maroc, de l’Ukraine et du troisième du Championnat d’Asie U23, qui semble être le plus relevé. Mais il faudra attendre le nom des quatre derniers pays qualifiés pour en savoir plus. Pour rappel, les Bleus n’ont remporté la médaille d’or qu’une fois, en 1984, à Los Angeles.

Mais avec Kylian ?

Le tirage complet :

Groupe A :

France États-Unis Vainqueur du barrage Asie-Guinée Nouvelle-Zélande

Groupe B :

Argentine Maroc Troisième du Championnat d’Asie U23 Ukraine

Groupe C :

Deuxième du Championnat d’Asie U23 Espagne Égypte République dominicaine

Groupe D :

Vainqueur du Championnat d’Asie U23 Paraguay Mali Israël

