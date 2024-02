Le Brésil battu et déjà sous pression dans la course aux JO, l’Argentine accrochée

Ce n’est décidément plus ce que c’était, la Seleção.

Dans la soirée de lundi, le Brésil s’est incliné face au Paraguay (1-0) dans le tournoi pré-olympique faisant office de qualifications pour les Jeux de cet été. L’équipe des moins de 23 ans a concédé le seul but de la rencontre juste avant la pause. Endrick, le futur attaquant du Real Madrid, avait préalablement raté un penalty aux alentours de la demi-heure de jeu. Le Nantais Marquinhos est entré en fin de rencontre, sans avoir pu faire la différence. Les doubles médaillés d’or en titre n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Les qualifications se disputent jusqu’au 11 février à Caracas, dans un groupe de quatre équipes U23 dont font partie le Paraguay, le Venezuela, le Brésil et l’Argentine.

La jeune Albiceleste, entraînée par Javier Mascherano, a elle aussi été contrariée lors de son premier match. Les Argentins ont été rejoints par le Venezuela dans les ultimes instants de la rencontre (2-2), avec un penalty accordé à la 100ᵉ minute de jeu. Le Brésil et l’Argentine s’affronteront lors de la troisième journée le 11 février, dans un match qui sera quoi qu’il arrive décisif dans la course aux JO.

Brésil ou pas, c’est surtout contre l’Argentine que Kylian Mbappé voudra prendre sa revanche.

Le Brésil porte plainte pour racisme